Studierendencampus: Startschuss für 20-Millionen-Projekt

Das Bistum Münster beginnt demnächst mit dem Bau eines Studierendencampus‘ in Münster – auf dem die Studierenden nicht nur wohnen, sondern vor allem einander begegnen und Gemeinschaft erfahren sollen: Der Neubau wird laut Pressemitteilung des Bistums an der Fliednerstraße in unmittelbarer Nähe des bischöflichen Overberg-Kollegs und des Familienhauses am Universitätsklinikum entstehen.

„Der Bauantrag ist jetzt genehmigt worden, sodass wir als nächstes die Gewerke ausschreiben werden“, kündigt Anette Brachthäuser , die Leiterin der Abteilung Bauwesen, an. Für das gesamte Vorhaben habe der Kirchensteuerrat des Bistums etwas mehr als 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. „Außerdem laufen noch Anträge auf öffentliche Förderung“, sagt Brachthäuser. Mit dem Beginn der Bauarbeiten rechnet sie für Februar 2020.

7343 Quadratmeter für studentisches Wohnen

Harald Ruhwinkel, Leiter der „Allgemeinen Bauunterhaltung“ ist für das Großprojekt zuständig: Geplant sind sieben Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von 10. 930 Quadratmetern. Die Erdgeschoss-Räume werden multifunktional gebaut, sie dienen vor allem für Veranstaltungen und Begegnungen – wie etwa Gruppen- oder Musikräume, Kiosk und Bar. In einem eigenen Gebäudetrakt werden die Hauswirtschafts- und Haustechnikräume untergebracht. Ebenso sollen Verwaltungsräume des Bischöflichen Studierendenwerkes auf dem Campus eingerichtet werden.

Für das studentische Wohnen stehen demnach vier Gebäude mit insgesamt 7343 Quadratmetern zur Verfügung, verteilt auf Wohngruppen mit je zehn bis zwölf möblierten Zimmern mit eigenem Bad. Zu jeder Wohngruppe gehört mindestens ein rollstuhlgerechtes Zimmer, von denen 18 vorgesehen. Insgesamt soll der Campus 203 Zimmer bieten.

Gemeinschaftsgedanken im Vordergrund

„Das Besondere an dem Campus: Er betont den Gemeinschaftsgedanken“, sagt Ruhwinkel. Deshalb gebe es in jeder Wohngruppe eine gemeinsame Küche und einen Gemeinschaftsraum. Außerdem sind weitere Begegnungs- und Veranstaltungsflächen im Außenbereich vorgesehen; unter anderem auf der sogenannten Stegebene, einer als Verbindung zwischen den Gebäudeteilen auf Stegen platzierte Außenfläche auf Höhe des ersten Stockwerks.

212 Fahrräder sollen in einer großen überdachten Abstellanlage Platz finden. Auch für die nötigen Pkw-Stellplätze sei gesorgt. Im Herbst 2022 sollen die ersten Studierenden den Campus beziehen, so die Planung.