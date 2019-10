Münster -

Zwei Überfälle an einem Tag: Am Dienstagmorgen hat ein mit einer Art Machete bewaffneter Täter eine Tankstelle an der Weseler Straße überfallen, am Nachmittag bedrohte laut Polizei ein Mann eine Angestellte in einer Tankstelle an der Steinfurter Straße mit einer Eisenstange. In beiden Fällen bittet die Polizei mit Täterbeschreibungen um Hinweise.