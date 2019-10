Münster -

Vorgänge wie Denken, Erinnern und Träumen erscheinen uns ganz selbstverständlich. Dabei sind sie alle Ergebnis der Zusammenarbeit von schlappen 81 Milliarden Gehirnzellen. Was genau in unserem Kopf vor sich geht, erläutert Hirnforscher Professor Dr. Dr. Onur Güntürkün am Dienstag (29. Oktober) im LWL-Planetarium.