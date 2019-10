Wie wurden Polizisten zu Tätern?

Das vor 25 Jahren veröffentlichte Buch „Ganz normale Männer“ des amerikanischen Historikers Browning hat die Forschung zu den Tätern im Nationalsozialismus wie auch die Initiativen zur Gründung der Villa ten Hompel als Geschichtsort 1999 beeinflusst.

Die Tagung findet vom 29. bis 31. Oktober in Münster statt. Behandelt werden Fragen der Täterschaft (insbesondere der Polizei) im Nationalsozialismus. Mehr als 30 international bekannte Wissenschaftler aus den USA, Israel, Norwegen, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden und Deutschland referieren während der Tagung.

Weltweit renommierter Holocaust-Forscher in Münster

Stadträtin Cornelia Wilkens erklärt dazu: „Die Konferenz unterstreicht die internationale Anerkennung der wissenschaftlichen und pädagogischen Arbeit des Geschichtsorts. Mit Prof. Christopher Browning dürfen wir einen der weltweit bedeutendsten Holocaust-Forscher in Münster willkommen heißen, dessen Pionierstudie zu Polizisten als NS-Tätern ein Grundpfeiler für die Gründung der Villa ten Hompel als Geschichtsort im Dezember 1999 war.“

Am 30. Oktober wird Christopher Browning im Rathausfestsaal für seine wissenschaftliche Leistung geehrt. Die Laudatio hält Norbert Frei, Historiker an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Browning selbst nimmt eine Bestandsaufnahme der vergangenen 25 Jahre vor und will wissenschaftlich-didaktische Perspektiven eröffnen.

Kostenfreier Festvortrag

Christopher R. Browning ist emeritierter Professor für Geschichte an der University of North Carolina, Chapel Hill, und einer der weltweit führenden Holocaust-Forscher. 2006 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences aufgenommen. Er ist Autor vieler einflussreicher Bücher über Nazi-Deutschland und den Holocaust. Die Bücher „Ganz normale Männer”, „Die Entfesselung der ‚Endlösung‘“ und „Remembering Survival“ erhielten jeweils einen National Jewish Book Award.

Interessierte können den Festvortrag ohne Anmeldung besuchen, er ist kostenfrei. Allerdings ist die Sitzplatzkapazität beschränkt. Kopfhörer für die Simultanübersetzung ins Deutsche werden in begrenzter Zahl zur Verfügung gestellt, schreibt das städtische Presseamt.