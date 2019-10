Bei seinem Besuch betonte er ausdrücklich die enge Verbundenheit. Begleitet wurde Genn von emeritierten Weihbischof Dieter Geerlings , Bischöflicher Beauftragter für Katholiken anderer Muttersprache.

Beim Gottesdienst, der von Pfarrer Dr. Miled Abboud im maronitischen Ritus gefeiert wurde und an dem rund 350 Christen teilnahmen, begrüßte Bischof Genn in der St.-Pius-Kirche auch Mitglieder der Pfarrei Sankt Mauritz, auf deren Pfarrgebiet die Kirche steht. Als Vertreter stand Pastor Robert Mensinck mit am Altar. Bischof Genn sicherte den arabisch-sprechenden Christen die Unterstützung durch das Bistum bei allen pastoralen Aktivitäten und räumlichen Fragen zu.

Gegründet im Jahr 2010 mit etwa 20 Personen, gehören heute rund 70 Familien mit durchschnittlich fünf Personen zur Gemeinde. Samstags und oft auch mittwochs feiern sie einen Gottesdienst in der Pius-Kirche. Anschließend kommen sie im benachbarten Pfarrheim bei Kaffee und Kuchen zusammen. „Wir sind eine heterogene Gemeinde, die sich aus 90 Prozent Katholiken, aber auch aus armenischen, orthodoxen und maronitischen Christen zusammensetzt“, sagte Pfarrer Abboud. Ein Miteinander, das nicht selbstverständlich sei.