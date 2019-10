Als Alina Nehls erfährt, dass ein Bekannter in ihrer Heimatstadt Lübeck an Blutkrebs erkrankt ist, packt sie der Tatendrang. „Das Gefühl, nicht helfen zu können, war schrecklich“, sagt die 23-jährige BWL-Studentin aus Münster. „Es war sofort klar: Ich muss etwas tun.“

Erster Schritt: sich mit dem Thema Blutkrebs aus­ein­andersetzen. Zweiter Schritt: ein Set für die eigene Registrierung bei der DKMS (früher Deutsche Knochenmark-Spenderdatei) bestellen. Dritter Schritt: den Entschluss fassen, selbst eine Registrierungsaktion auf die Beine zu stellen, um das neu gewonnene Wissen an andere weitergeben zu können. Für all das brauchte Alina Nehls gerade einmal einen Tag.

Organisationsteam mit 30 Personen

„Ich hatte den unbändigen Drang, etwas zu bewegen“, sagt Alina Nehls. Flugs holte sie einige Studienfreunde mit ins Boot – außerdem einen Professor ihrer Fachhochschule. „Die Presseabteilung der FH und ein lokaler Getränkeanbieter haben uns ebenfalls unter die Arme gegriffen, ein Radiosender hat Werbung für die Aktion gemacht.“ Zum Schluss bestand das Organisationsteam aus gut 30 Personen. „Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht“, erzählt die 23-Jährige.

Dann war es so weit: 282 Spender kamen zum Aktionsort vor der Mensa. Schnell bildeten sich lange Menschenschlangen. „Ich war überwältigt, fast gerührt, wie viele Leute sich am Ende haben registrieren lassen. Und es war ein tolles Gefühl, den Kampf gegen Blutkrebs zu unterstützen.“

Ihr Appell an alle Studierenden lautet daher: „Es ist kein großer Aufwand, eine Registrierungsaktion an einer Hochschule zu organisieren. Man braucht auch keine besonderen Kompetenzen. Ich würde mich freuen, wenn mehr Menschen die Dinge selbst in die Hand nähmen.“

Weitere Aktion geplant

Jetzt will Alina Nehls ihre Bachelorarbeit abgeben und ihr Studium beenden. Im November tritt sie ihre erste feste Stelle an. Mit dem Engagement für die DKMS soll aber noch lange nicht Schluss sein. „Ich plane gerade eine weitere Aktion zusammen mit einigen Freunden und der Hochschule.“

Und der Bekannte aus Lübeck? Er sei stabil, berichtet die Studentin, habe allerdings noch mit Nebenwirkungen der Chemotherapie zu kämpfen.