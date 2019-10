Münster -

Tierversuche gelten seit gut hundert Jahren in weiten Teilen der Forschung als unumgänglich. Und in Deutschland muss ein Medikament, bevor es zugelassen wird, in einem Tierversuch getestet werden. Inzwischen gibt es jedoch gute Alternativmethoden – wie eine neue Ausstellung im VHS-Forum zeigt, die am Montag (28. Oktober) eröffnet wird.