Ulf Schlien: Abschied von einem „unverwechselbaren Typen“

Am 13. Oktober hatte Ulf Schlien noch bei scheinbar bester Gesundheit in der Apostelkirche gepredigt – klar, deutlich, tröstlich: „Jesus richtet Menschen auf.“ Am 14. Oktober war der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Münster tot; völlig unerwartet hatte sein Herz aufgehört zu schlagen. Er wurde 57 Jahre alt. „Der Tod kam wie ein Dieb in der Nacht“, so sagte es Präses Annette Kurschus zu Beginn ihrer Predigt während des Gedenkgottesdienstes in der Apostelkirche.

Am Mittwoch versammelte sich eine große, spürbar fassungslose Trauergemeinde, zu der neben Angehörigen, Freunden und Kollegen auch Vertreter der Ökumene und der Stadtgesellschaft gehörten, um Abschied zu nehmen und sich trösten zu lassen. „Ein unverwechselbarer Typ“, so nannte Kurschus den Verstorbenen. Die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, hielt die Predigt – wie schon bei Schliens Amtseinführung im Februar 2018.

Einiges bewegt

Der aus Recklinghausen stammende Schlien habe in der Jugendarbeit seinen eigenen Stil und seinen tiefen Glauben gefunden, sei mit Leib und Seele Seelsorger gewesen: „Er interessierte sich für die Menschen.“ Noch am Tag vor seinem Tod habe er leidenschaftlich bekannt: „Ich weiß, wohin ich einmal gehen werde“ – ein starker Trost für seine Hinterbliebenen.

Ulf Schlien war erst vor zwei Jahren in sein Amt gewählt worden, hatte aber im Kirchenkreis schon einiges bewegen können – ein freundlicher, durchsetzungsfähiger Chef, hieß es. „Ich hatte den Eindruck, er war gerade so richtig im Amt angekommen“, so beschrieb es eine Mitarbeiterin. Wie es im Kirchenkreis nun weitergehen kann – dazu mögen sich Assessor Uwe Völkel und sein Stellvertreter Thomas Groll erst in den kommenden Tagen äußern. Laut Kirchenordnung soll die Kreissynode auf der nächsten Tagung eine Neuwahl vornehmen.