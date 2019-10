Es liest sich ein bisschen wie das Drehbuch eines Films: Eine junge Frau aus Hamburg, die irgendwas mit Werbung macht, schmeißt ihren Job und fliegt nach New York, spielt dort einfach mal so im „The Bitter End“, einem der legendärsten Live-Clubs der Welt, der Wiege ihrer Idole wie Donny Hathaway oder Stevie Wonder , und legt damit den Grundstein für ihre Musikkarriere.

In diesem Jahr veröffentlicht Miu mit dem Doppelalbum „Modern Retro Soul“ ihre Vision von Soul. Wie mitreißend und echt das ist, wie geschickt das Songwriting ist, zeigt sie am Samstag (26. Oktober) im Hot Jazz Club zusammen mit Arne Vogeler (Gitarre), Tim Steiner (Bass), Joscha Farries (Keyboards) und Jonas Winkler (Drums).

Nach ihrem Aufenthalt in New York, so die Ankündigung, begann eine neue Zeitrechnung für Miu. Sie setzte alles auf eine Karte, gründete ihre eigene Band, übte unentwegt Gitarre, Klavier und Ukulele. Sie sang sich durch Deutschland und Europa, spielte als erster Pop-Act in der Hamburger Elbphilharmonie, begeistert Soulfans genauso wie die Gäste von Elbjazz und Jazz Baltica.

Mit „Modern Retro Soul“ veröffentlichte Miu 2019 nicht nur ein Album, sondern ein Statement, heißt es weiter. Ein Doppelalbum, das die Sounds vergangener Tage auf moderne Beats treffen lässt. Verzerrte Gitarren aus den Siebzigern schreien gegen moderne Synthies an – und über allem schwebt Mius Stimme.

„Mir war wichtig, ein Album zu machen, das alles vereint, was ich selbst gern mag“, sagt die Multi-Instrumentalistin. Ob das Drehbuch ein Happy End hat, zeigt sich im Hot Jazz Club.