Die 29-jährige Steinfurterin sei der Forderung zögerlich nachgekommen und habe das Geld in eine vom Täter mitgebrachte Tasche gesteckt. Währenddessen habe sich der zweite Räuber genähert, der zuvor am Eingang vermutlich Wache gehalten hatte. Um die Übergabe zu beschleunigen, hätten die Täter in die Kasse gegriffen und sich Scheine geschnappt. Als eine Zeugin in den Markt kam, seien die Täter mit der Beute in Richtung des Wohngebietes "Am Schütthook" geflüchtet, hieß es weiter in der Pressemitteilung der Polizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben

Der Haupttäter soll etwa 1,70 Meter groß und ungefähr 25 Jahre alt sein. Er hat nach Polizeiangaben eine stabile Figur, einen sonnengebräunten Teint und sprach akzentfrei Deutsch. Er sei mit einem Kapuzenpullover und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Die Kapuze habe er über den Kopf gezogen und sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch bedeckt.

Sein Komplize sei etwas kleiner und jünger und wurde auf ungefähr 20 Jahre geschätzt. Er habe eine schlanke Figur und sei mit einer beigen Kopfbedeckung bekleidet gewesen. Auch sein Gesicht sei mit einem schwarzen Tuch verhüllt gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/275-0 entgegen.