Am Sonntag (27. Oktober) richtet der Radsport verein Münster von 1895 die 5. Kiepenkerl-Country-Tourenfahrt (CTF) aus. Es werden zwei ausgeschilderte Strecken angeboten, wie der RSV mitteilt. Country-Tourenfahren ist eine breitensportliche Variante ohne Zeitnahme und Rangliste, die mit dem Geländerad (MTB, ATB) über Feld- und Waldwege gefahren wird.

Eine 34-Kilometer-Tour ist für Einsteiger geeignet und führt die Teilnehmer zunächst über Roxel nach Havixbeck. Von dort aus geht es an Burg Hülshoff vorbei zurück nach Münster.

Eine 56-Kilometer-Strecke ist mit mehreren Steigungen und etwa 400 Höhenmetern in den Baumbergen technisch anspruchsvoller. An zwei Kontrollstationen werden Getränke, Brote, Müsliriegel und Obst ausgegeben.

Die Startzeiten sind von 9 bis 11 Uhr. Bis 15 Uhr sollte jeder wieder am Ziel sein. Eine Anmeldung ist zwischen 8 und 11 Uhr in der Peter-Wust-Schule, Ding bängerweg 80, gegen einen geringen Beitrag möglich. Kinder bis 18 Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen frei starten.

Allen Teilnehmern wird empfohlen, einen Helm zu tragen. Mehr Informationen unter: