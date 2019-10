Wolfgang Stein war ein leidenschaftlicher Koch. Er rührte dabei unter anderem in seiner Funktion als Küchenchef der Bröker Catering & Event GmbH im Speicher in Coerde in vielen Töpfen. Jetzt ist der gebürtige Berliner, der seit Jahrzehnten eng mit dem Münsterland verbunden war, im Alter von 74 Jahren gestorben.

Wolfgang Stein war ein Gründungsmitglied des Köcheclubs Münsterland. Sein Engagement galt der Lehrlingsausbildung und der Weiterbildung des Köchenachwuchses.

Über die Schweiz nach Münster

Die berufliche Laufbahn begann für Wolfgang Stein im stark von Frankreich beeinflussten Saarland, wo er, ausgestattet mit dem Talent seiner Mutter, eine Kochlehre absolvierte. Seinen ersten prägenden Arbeitsplatz fand Wolfgang Stein im Frankfurter Hof. Gefördert vom dortigen Küchenchef errang er bei einer internationalen Kochkunstausstellung eine Goldmedaille.

Dann wechselte Wolfgang Stein in die Schweiz und erwarb dort 1972 das Küchenchef-Diplom. In dem Jahr zog es ihn ins Münsterland. 14 Jahre leitete er zunächst die Küche des Waldhotels Krautkrämer in Hiltrup, die mit einem Stern gekrönt wurde. Es folgte der Wechsel ins Parkhotel Schloss Hohenfeld nach Roxel.

Ein unverwechselbares Grünkohlrezept

Eine besondere Herausforderung war für Wolfgang Stein die 1200-Jahr-Feier der Stadt Münster. Unterstützt von mehreren Gastronomen, kreierte Stein ein Bürgermahl für 1200 Gäste auf dem Prinzipalmarkt. Wolfgang Stein sammelte zahlreiche Auszeichnungen und kochte im Jahr 1998 für 20 europäische Könige und Staatsoberhäupter, die anlässlich der Jubiläumsfeier „350 Jahre Westfälischer Frieden“ die Stadt Münster besuchten.

Aber das Kochtalent Steins würzte auch jährlich das Kramermahl der Kaufmannschaft mit seinem unverwechselbaren Grünkohlrezept. Mindestens zwölf Mal in Folge hat er sich um das Festmahl gekümmert.

In seinem Ruhestand kümmerte sich Stein zunehmen um sein Hobby „Kochzutaten und Essgeschenke“.