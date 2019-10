Extreme Regenfälle bedrohen zunehmend Häuser und Menschen. So wie am 28. Juli 2014 in Münster: Damals fielen innerhalb weniger Stunden über 300 Liter Regen, es kam zu Millionenschäden. Jochen Kurrle arbeitet als Starkregen-Manager beim Ingenieur-Dienstleistungsunternehmen Drees & Sommer. Der Diplom-Ingenieur berät Städte zu diesem Thema.