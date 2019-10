Bei seinem Namen gerufen zu werden, schreibt Sibylle Lewitscharoff in ihrer Poetik, hält die Existenz eines Menschen im Innersten zusammen. Der Protagonist ihres jüngsten Romans „Von oben“, mit dem die Büchner-Preisträgerin am Freitagabend in der Stadtbücherei gastierte, ist jedoch namenlos. Auf der Schwelle zwischen Leben und Tod gleitet sein formloses Bewusstsein über die Dächer Berlins und wohnt als jenseitiger Beobachter Szenen einer Großstadt bei: Ein Kirchenorganist probt vor leeren Rängen für den morgendlichen Gottesdienst, das Fernsehen überträgt einen amerikanischen Gerichtsprozess, eine junge Frau sucht den Tod und springt vom Hochhausdach.

Unschwer lässt sich aus den klugen Beobachtungen und sprachgewaltigen Reflexionen der „Seelenmotte“ die Stimme der mehrfach ausgezeichneten Essayistin und Literaturkritikerin Lewitscharoff heraushören; Ebenso luzide legt diese ihre Anlehnung an die großen Poeten des Zwischenweltlichen (Dante, Kafka, Chateaubriand) dar. Das mindert den Hörgenuss an diesem Abend keineswegs: Die ästhetische Wucht, mit der die Schriftstellerin gegen die Unmöglichkeit ankämpft, das seelische Dasein nach dem Tod darzustellen, ist vielmehr ein hohes literarisches Vergnügen.

Dass das Leben der Körperlosen hierbei, etwa in der Ohnmacht, das Übel zu verhindern, dem der Irdischen erschreckend ähnelt, bezeichnet eine originelle Einsicht: So werden dem Erzähler die miterlebten Episoden des Alltags gleichsam zur Vorspiegelung der eigenen Sünden. Wie leer der in ihrem Buch beschriebene Himmel dennoch sei? Gewiss leerer als das „Schwirrnis der Engel“ bei Vorbild Dante.

Zum Ausklang des Abends las die Autorin eine persönliche Betrachtung zu Clemens Brentanos Gedicht „Wenn der lahme Weber“. So wurde also die Perspektive von Oben durch die Unvermeidbarkeit des Unten, des weltlichen Erwachens, konterkariert.