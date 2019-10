Die Big-Band der Friedensschule hat beim WDR-Jazzpreis 2020 in der Kategorie Nachwuchs gewonnen. Mit dem in Münster lebenden und arbeitenden Musiker Jan Klare wird ein weiter Musiker geehrt. Der Ehrenpreis geht an Klares Großformation „The Dorf und Umland“. Die Gewinner des WDR Jazzpreises 2020 sind außerdem Shannon Barnett in der Kategorie „Improvisation“und Philip Zoubek in der Kategorie „Komposition“, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. Bassem Hawar überzeugte in der Kategorie „Musikkulturen“.

Die offizielle Preisverleihung findet beim „WDR-3- Preisträgerkonzert“ am 1. Februar in Gütersloh statt. Entertainer Götz Alsmann moderiert den Abend im Theater Gütersloh. Das Kulturradio WDR 3 sendet das Preisträgerkonzerte am 1. Februar, ab 20 Uhr live. Die Big Band der Friedensschule beschreibt der WDR als „niedrigschwellig, lässig, mitreißend und von hoher Qualität“. Ein dritter und ein erster Preis beim Landeswettbewerb von „Jugend jazzt“ zeugten von der hohen Qualität der Musiker in der Band – und von dem pädagogischen Fingerspitzengefühl, das der Musiklehrer Dieter Niermann seit 1991 in die gemeinsame Arbeit einbringe, heißt es in der Gegründung. Die 25-köpfige großformation „The Dorf und Umland um den münsterischen Saxofonisten Jan Klare sei „eine der aufsehenerregendsten Bands aus Westfalen“, heißt es in der Pressemitteilung des WDR.