Der ambulante Hospizdienst für Kinder und Jugendliche, Königskinder, begleitet zurzeit 50 Familien in Münster und einem Umkreis von 50 Kilometern mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugendlichen. In 32 Familien sind ehrenamtliche Mitarbeiter eingesetzt, die als Familienbegleiter einmal in der Woche für ein paar Stunden im Zuhause der Familie verbringen und somit tatkräftig unterstützen – und dies schon von der Diagnose der schweren Erkrankung an, wie es in einer Pressemitteilung der „Königskinder“ heißt.

So auch Lisa Vosschulte, die seit 2015 ehrenamtlich bei den Königskindern tätig ist und nun schon seit drei Jahren eine Familie in Münster begleitet. Jede Woche kümmert sie sich für etwa drei Stunden um die kleine Thea. Theas Mutter erinnert sich an das erste Kennenlernen der Familienbegleiterin zurück: „Ich habe sofort gemerkt, dass es zwischen den beiden gefunkt hat. Thea hat ja zu dem Zeitpunkt noch gefremdelt, aber bei Lisa auf dem Arm war sie direkt ganz ruhig. Auch Lisa war sofort von dem kleinen Mädchen begeistert, und so freuen sich die beiden immer, wenn sie Zeit miteinander verbringen können.

Intensive Vorbereitung

Da immer wieder betroffene Familien nach Unterstützung fragen, suchen die Königskinder weitere ehrenamtliche Mitarbeiter. Katrin Beerwerth, pädagogische Leiterin der Einrichtung, erklärt, dass eine intensive Vorbereitung auf das Ehrenamt den zukünftigen Familienbegleitern viel Sicherheit gibt.

Der nächste Kurs startet im Mai 2020 und beinhaltet verteilt über ein halbes Jahr zusätzlich ein 40-stündiges Praktikum, welches bei entsprechenden Voraussetzungen anerkannt werden kann.