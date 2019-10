Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei haben sich am Montagabend in Münsters Innenstadt postiert. Auf dem Prinzipalmarkt, am Domplatz und auf dem Platz des Westfälischen Friedens sicherten Beamte das Rathaus. Dort veranstaltete das Generalkonsulat der Türkei ab 18.30 Uhr einen nicht öffentlichen Empfang anlässlich des türkischen Nationalfeiertages. Zahlreiche Diplomaten-Fahrzeuge fuhren am frühen Abend über den weiträumig gesicherten Prinzipalmarkt.

Weil gleichzeitig die seit einiger Zeit montags stattfindenden Demonstrationen von Kurden einige Hundert Meter weiter am Hauptbahnhof geplant war, sicherte die Polizei auch den Bahnhof und den Weg von dort zum Rathaus mit mehr Einsatzkräften als gewöhnlich ab, wie die Polizei vor Ort bestätigte.

Am Prinzipalmarkt sicherte die Polizei mit verstärkten Kräften einen Empfang des türkischen Generalkonsulats im Rathaus. Foto: Pjer Biederstädt

Eine weitere Demonstration von Kurden vor dem Rathaus sei zwar nicht angemeldet worden, aber man könne nicht ausschließen, dass sich Kurden dort spontan versammeln, erklärte eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Zeitung das starke Polizeiaufgebot.

In den vergangenen Wochen war es in Deutschland mehrfach bei Aufeinandertreffen von Kurden und Türken zu teils gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Hintergrund ist der Konflikt in Nordsyrien, wo türkische Truppen einmarschiert waren und die Gebiete der Kurden angegriffen haben.