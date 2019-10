Gutachten zur Universitätsmedizin in Münster

Nach 20 Jahren ist die Universitätsmedizin in Nordrhein-Westfalen nun vom Wissenschaftsrat begutachtet worden. NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen hat das umfangreiche Gutachten am Montag in Düsseldorf der Öffentlichkeit vorgestellt. 141 Seiten schrieben die Gutachter des von Bund und Ländern getragenen Wissenschaftsrates speziell über die Universitätsmedizin in Münster – und die Leitung des Uniklinikums ist, wie es in einer am Montag verschickten Pressemitteilung der Medizinischen Fakultät und des Universitätsklinikum ( UKM ) heißt, „hoch zufrieden“.

„Wir freuen uns über eine in der Summe sehr positive Bewertung“, fasst der Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Münster, Prof. Sven Meuth , dort die Bestandsaufnahme des Wissenschaftsrates zusammen – der sich das NRW-Wissenschaftsministerium angeschlossen hat: Die münsterische Universitätsmedizin verfüge über „eine sehr gute, teilweise exzellente Forschung und eine innovative Lehre“, heißt es in dessen Pressemitteilung.

Deutliche Kritik

Allerdings üben die Gutachter auch deutliche Kritik: Gleich im ersten Absatz zum Standort Münster wird der Personalwechsel in der Leitung als „Herausforderung“ gesehen. Die Abstimmung zwischen Medizinischer Fakultät und UKM sollte intensiviert werden, so die Empfehlung. Und: „Als problematisch wird gesehen, dass es Hemmungen zu geben scheint, die beim Land angesiedelte Schlichtungskommission hinzuziehen.“

Als „nachteilig für die Personalentwicklung“ wird explizit die „hierarchisch geprägte Personalstruktur am UKM“ bewertet. Mit dem – im Durchschnitt an den NRW-Unikliniken liegenden – Frauenanteil von 17,3 Prozent in der Professorenschaft dürfe sich die Fakultät nicht zufriedengeben, mahnen die Gutachter.

Wirtschaftliche Defizite

Als problematisch wird auch wahrgenommen, dass die Zahnmedizin zwar 25 Prozent der Studierenden der Fakultät ausbilde, aber kaum in die Strategie der Universitätsmedizin eingebunden sei.

Und schließlich die wirtschaftliche Situation: Sie müsse „dringend“ verbessert werden. Wobei ein Grund für das Defizit in den hohen „Infrastrukturkosten“ gesehen wird. Das UKM sei „stark sanierungsbedürftig“ stellten die Gutachter fest.

Angesichts des hohen Defizits am UKM sollten Fakultät und Land NRW prüfen, „ob die Zuteilung der Mittel sachgerecht“ erfolge.

Gute Gesamtnote

Dekan Sven Meuth stimmt im Grundsatz der Kritik zu: „Das, was die externen Gutachter als Optimierungsmöglichkeiten benennen, sehen wir in fast allen Punkten identisch und arbeiten in vielen Bereichen auch schon daran“, so Meuth.

Die gute Gesamtnote sei auch ein Verdienst der vorherigen Leitungen von Fakultät und Uniklinik, die die Begutachtung betreut und für darin positiv bewertete Faktoren die Weichen gestellt hätten.