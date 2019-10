Hendrik Grau steht an der Spitze

Münsters neuer CDU-Vorsitzender Hendrik Grau ist selbstständiger Unternehmer und leitet die von ihm 2004 gegründete „HG Grundbesitz GmbH“ in Münster. Der heute 46-Jährige ist seit 2006 CDU-Mitglied, zunächst engagierte er sich in der Ortsunion Altstadt. Seit 2014 gehört er dem geschäftsführenden Kreisvorstand an, zuletzt als Schatzmeister. Grau, gebürtig aus Lippstadt, wohnt seit 1996 in Münster. Nach einer Ausbildung zum Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft nahm er ein Studium zum Wirtschaftsingenieur und Wirtschaftsjuristen in Essen, Kaiserslautern und Münster auf. Grau, Karnevalsprinz 2014, gilt als gesellschaftlich gut vernetzt und ist Mitglied in vielen Vereinen etwa beim SC Preußen Münster.