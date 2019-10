Der Vortrag beleuchtet in einer Hommage das Leben und Werk von Stephen Hawking . Dies geschieht ganz nach dem Vorbild des großen Physikers selbst: in bildhafter, allgemeinverständlicher Sprache, die die Faszination für unser Universum weckt. Angesichts der Dimensionen unseres Kosmos‘ sind schließlich wir alle – egal ob mit oder ohne Handicap – sprachlos.

Peter Zinn studierte Physik und Astronomie an der Ruhr-Universität Bochum. Heute ist Zinn als Scientific Advisor am Bochumer Institut für Technologie immer noch der Wissenschaft verbunden, sein Tätigkeitsfeld hat sich jedoch verstärkt in die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung verlegt.