Er klingt jünger, wenn er erzählt. Und es ist Franz Finkemeier auch gar nicht mal anzusehen, dass er schon fast ein ganzes Jahrhundert erlebt hat. Am Freitag wird der gebürtige Münsteraner 100 Jahre alt.

Schon seit seinen ersten Lebenstagen wohnt der Jubilar an der selben Wohn­adresse in Pluggendorf – in seinem früheren Elternhaus. Franz Finkemeier wuchs zusammen mit sieben Geschwistern an der Scharnhorststraße auf. „Mein Vater war Schreinermeister. Die Schreinerei war im Hinterhof.“ Auch der Sohn machte eine Schreinerlehre und ließ sich nach bestandener Gesellenprüfung zum Diplom- Bauingenieur ausbilden.

„Ich habe erst bei der Stadt als Bauingenieur gearbeitet und dann bis zum Ruhestand beim Bauunternehmen Riesenbeck“, sagt Finkemeier. „Ich habe dort drei Betriebsgenerationen mitgemacht.“

Tanzkurs in Ascheberg

Ehefrau Elfriede und er lernten sich beim Abschlussball eines Tanzkurses in Ascheberg kennen. Sie kannten sich bereits aus der Kriegszeit, als Franz Finkemeier als Soldat in einem Lazarett in Schlesien behandelt worden war. Elfriede Finkemeier (geborene Peikert) kommt aus Schlesien. „Ich bin 1947 aus russischer Gefangenschaft zurückgekommen. Sie lebte nach der Flucht in Ascheberg. Sie hatte meine Adresse und ich ihre. Wir haben Kontakt aufgenommen“, sagt der Ehemann.

1950 heiratete das Paar. Die beiden sind Eltern eines Sohnes und Großeltern von drei Enkeln. Besonders gerne haben sie Urlaub an der Ostsee gemacht. „Wir waren bestimmt 60 Mal am Timmendorfer Strand“, erinnert sich Franz Finkemeier. „Im Winter sind wir in die Berge gefahren.“

Den Alltag meistern

Der Jubilar erledigt viele Dinge im hohen Alter noch selbst. Gemeinsam stemmen er und Ehefrau Elfriede den Alltag. „Ich habe eine fleißige Frau“, sagt der Jubilar. „Wir haben hier keine Hilfe, die uns unterstützen müsste.“

Seine Frau ist immerhin auch schon 92 Jahre alt. Im nächsten Jahr feiert das Paar seinen 70. Hochzeitstag.