Nester der Raupen fallen aus Kronen

Der Herbstregen in den stadtnahen Wäldern hat viele Nester des Eichenprozessionsspinners aus den Baumkronen gespült. Die etwa faustgroßen, braunen Klumpen unter Eichen ähneln Erdbrocken. beim näheren Hinsehen sind aber die Hüllen der haarigen Raupen deutlich zu erkennen – und diese können noch zwei Jahre lang allergische Reaktionen bei Mensch und Tier hervorrufen, bestätigt Stadtförster Ulrich Menke .

Das Grünflächenamt hat sich mit der Entfernung der Nester – auch vom Boden – auf die städtischen Parks, Grünanlagen an Schulen und Kitas sowie Straßenbäume konzentriert. „Wir sehen jetzt, dass auch Wälder offenbar stark betroffen sind“, sagt Menke. Zum Beispiel ein kleines Wäldchen in der Nähe der Vennheide: Hier liegt fast unter jeder Eiche ein Raupennest.

Plage im nächsten Jahr

Wer hier oder in anderen Eichenwäldern spazieren geht und auf die Nester am Boden stößt, sollte sie keinesfalls anfassen, Kinder und Hunde davon fernhalten, rät Menke. Gut wäre es, die Nester mit Erde zu bedecken, sie am besten einzugraben.

Ihre Eier haben die im August aus den Nestern ausgeflogenen Motten längst abgelegt. Die große Menge der Nester zeigt, dass sich die Plage im nächsten Jahr erneut vervielfachen könnte, fürchtet Menke, der auf ein nasses, kühles Frühjahr hofft. „Regen mögen die Raupen gar nicht.“

Und wenn nach dem Schlüpfen noch drei Wochen kein Eichenlaub sprieße, gebe es eine Chance, „dass viele von ihnen verhungern“, sagt der Stadtförster. Er bereitet sich schon für die nächste Schädlingssaison vor. Bei der Bekämpfung sollen verstärkt Singvögel helfen, für die die jungen Raupen gutes Futter sind. Die Stadt will viele Nistkästen aufhängen.