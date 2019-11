Kuhlisch ordentlich eingeseift

Durch die münsterischen Polizisten wird gemeinsam mit ihrem Polizeipräsidenten Hajo Kuhlisch in diesem November für das ambulante Kinderhospiz Königskinder aus Münster Geld gesammelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Spenden kann jeder. Entweder in Bar, per Paypal an molice@gmx.de oder direkt an die Königskinder auf deren Konto (Sparkasse Münsterland Ost, IBAN DE44 4005 0150 0000 4644 79, BIC WELADED1MST, Verwendungszweck „MOlice“).