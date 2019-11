Zeichen für den Klimaschutz setzen

„Zeichen setzen – selber handeln“ ist der Tag im Gymnasium Paulinum überschrieben. „Das große Interesse an Workshops, Vorträgen und Diskussionen spiegelt, wie stark das langjährige Projekt ,Klimaschutz macht Schule‘ in den Köpfen verankert ist und junge Menschen mehr denn je bewegt“, sagt Stadtrat Matthias Peck laut Pressemitteilung. Die Impulse, die von „ Fridays for Future “ ausgehen, greife die Stadt mit dieser Klimakonferenz auf: „Wir wollen mit Jugendlichen noch intensiver ins Gespräch kommen und sie mit praktischen Handlungsvorschlägen für ihren Alltag unterstützen“, erläutert er.

An verschiedenen Thementischen werden Experten Denkanstöße liefern. Wie kann ich Familie und Freunde anstecken, beim Klimaschutz mitzumachen? Kann ich plastikfrei leben? Lässt sich Münsters öffentlicher Raum für Klimaschutz verändern? Fachleute von der Verbraucherzentrale NRW, der Stadt, die Gruppe „Fridays for Future“ und Prof. Jens Watenphul (Hochschule Ruhr-West) diskutieren Strategien und Ideen für das Handeln vor der eigenen Haustür. Bundesumweltministerin Svenja Schulze meldet sich in der Schulaula mit einem Videogruß zu Wort.

Die Bilanz von „Klimaschutz macht Schule“, 1998 ins Leben gerufen, kann sich nach Einschätzung der Stadt sehen lassen: Auf 73 Schulen und 27 Kitas ist der Kreis der Aktiven angewachsen. Gemeinsam mit Lehrerschaft und Erziehenden haben sich die Klimafüchse in ihren Einrichtungen auf die Spur begeben und bei Heizung, Strom, Wasser und Abfall Umweltlöcher gestopft.