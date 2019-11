Münster -

Der Griff in die Kasse in einem Supermarkt in Münster und die Beute in Höhe von 60 Euro wären vermutlich eher unter Bagatelle gefallen. Doch weil ein 52-Jähriger auf der Flucht eine Zeugin mit einem Messer bedrohte, steht er seit dieser Woche wegen schweren räuberischen Diebstahls vor dem Landgericht.