Keiner ist stärker bedroht als die Gibbons

Am heutigen Donnerstag kommt Anthony Sheridan in den Allwetterzoo und wird über das „Zootier des Jahres“, den Gibbon, erzählen.

Gibbons sind die am stärksten bedrohten menschenartigen Affen und stehen Gorilla, Schimpanse und Co. als Schwestergruppe gegenüber. In der allgemeinen Wahrnehmung spielt dieser Status jedoch noch keine große Rolle, wie der Allwetterzoo in einer Ankündigung schreibt.

Für eine verstärkte Aufmerksamkeit soll die Auszeichnung als „Zootier des Jahres“ sorgen. Die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) hat die Initiative ins Leben gerufen, die vom Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) sowie weiteren Institutionen und Einrichtungen, unter anderem dem Allwetterzoo, unterstützt wird. Die in diesem Jahr eingeworbenen Spenden gehen an zwei Schutzprojekte in Laos und in Vietnam.

Zentren kümmern sich um verletzte Tiere

Im Münsteraner Zoo selbst sind keine Gibbons beheimatet, wohl aber in dessen kambodschanischen Artenschutzprojekt, dem ACCB. In diesem Zentrum werden verletzte und beschlagnahmte Tiere aufgenommen, medizinisch versorgt und es wird versucht, die sehr sozialen Tiere aneinander zu gewöhnen.

Anthony Sheridan, unter anderem Autor des Buches „Europas Zoo unter der Lupe: Sheridans Handbuch der Zoos in Europa“, wird ab 19 Uhr in der Zooschule sowohl die Tiere als auch die Schutzprojekte/-maßnahmen vorstellen. Der Vortrag auf Deutsch ist kostenlos.