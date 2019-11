Informations- und Verkaufsmesse in Münster

Münster -

Vor den „schönsten Tag im Leben“ hat der Herrgott die Organisation gesetzt. Outfit, Blumenschmuck, Ringe, dazu Catering, Musik, Location: Heiratswillige müssen an vieles denken. Wie gut, wenn man dann alle relevanten Ansprechpartner unter einem Dach findet – wie bei den „Hochzeitstagen“ am Wochenende (9./10. November) in der Halle Münsterland.