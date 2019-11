Münster -

Was im Filmkrimi bislang nicht zu realisieren ist, wurde Ende September in Münster – zumindest fotografisch – Realität: ein Fotokrimi ganz im Zeichen von Wilsberg und dem Münster-Tatort. Zum zweiten Fotomarathon Münster hatten sich 80 Hobbyfotografen und Fotografen aus ganz Deutschland in der Alexianer Waschküche am Bahnhof eingefunden.