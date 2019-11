Auch in diesem Winterhalbjahr findet wieder jeden Sonntag das „Sporteln am Wochenende“ statt. Dort können sich Familien von 10 bis 13 Uhr in einer Bewegungslandschaft austoben. Nur am Totensonntag (24. Novem ber) fällt das Sporteln aus.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Angebot ist auch nicht an eine Vereinsmitgliedschaft gebunden. Kinder und Erwachsene zahlen zwei, Familien ab drei Personen fünf Euro.

In folgenden Turnhallen bietet das Sportamt laut Mitteilung mit beteiligten Sportvereinen das Sporteln an:

► Overbergschu le Hansaviertel (Impulswerk Münster), ab zwei Jahren

► Bodelschwingh schule Mauritzviertel (Impulswerk Münster), ab zwei Jahren

► Lotharinger straße (Turngemeinde ), ein Jahr bis vier Jahre und vier bis acht Jahre

► Schillergymnasium (GW Marathon), ab zwei Jahren

► Josefsschule Südviertel (Impulswerk), ab zwei Jahren

► Gottfried-von- Cappenberg-Schule Geist (SV Blau-Weiß Aasee), ab zwei Jahren

► Peter-Wust-Schule Meck lenbeck (DJK Wacker Mecklenbeck), ein Jahr bis vier Jahre und vier bis acht Jahre

► Ludgerusschule Hiltrup (TuS Hiltrup), ein Jahr bis vier Jahre und vier bis acht Jahre

► Davertschule Amelsbüren (DJK Grün-Weiß Amelsbüren), ein Jahr bis vier Jahre und vier bis acht Jahre

► Nikolaischule Wolbeck (TV Wolbeck), ein Jahr bis vier Jahre und vier bis acht Jahre

► Middelfeld Handorf (TSV Handorf), ein Jahr bis vier Jahre und vier bis acht Jahre

► Thomas-Morus-Schule Rumphorst (Impulswerk ), ab zwei Jahren

► Norbert-Grund schule Coerde (SV Teutonia Coerde), ein Jahr bis vier Jahre und vier bis acht Jahre

► Grundschule Kinderhaus- West (SC Westfalia Kin derhaus), ab zwei Jahren

► Mosaikschule Gievenbeck (TSC Gievenbeck), ab zwei Jahren

► Schulzentrum Roxel (BSV Roxel), ein Jahr bis vier Jahre und vier bis acht Jahre

► Albachten (SV Concordia Albachten), ein Jahr bis vier Jahre und vier bis acht Jahre