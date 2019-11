Suche nach Weltkriegsbombe vertagt

Münster -

In Münsters Süden ist am Dienstag die Suche nach einem möglichen Blindgänger gestartet. Am Lechtenbergweg im Gewerbegebiet Siemensstraße fingen Experten am Dienstag an, eine Stelle im Erdreich freizulegen. Wegen einsetzender Dunkelheit konnten die Arbeiten jedoch nicht beendet werden. Am Mittwoch gehe es weiter. Sollte sich der Verdacht bestätigen, drohen größere Straßensperrungen.