Baustopp bedroht 150 Arbeitsplätze

Eigentlich hätte Münsters wohl bisher größter „Coworking-Space“ ab November auf 1600 Quadratmetern insgesamt etwa 150 Arbeitsplätze im begehrten Hafenviertel bieten sollen. Doch der Baustopp für den Hafen-Markt des Investors Lutz Stroetmann bremste die Unternehmerin Katrin Behrsing und ihr Harbour­side-Team aus. Behrsing verlagert derweil ihre Aktivitäten, und treibt laut Pressemitteilung der Hafen-Markt-Investoren neue Standorte in Düsseldorf und Bremen voran. Vielleicht muss die junge Unternehmerin sogar das Hauptquartier der wachsenden Unternehmensgruppe an den Rhein oder die Weser verlagern.

„Wir platzen aus allen Nähten, und unsere Kunden warten auf die größere Fläche“, berichtet Behrsing. Seit 2016 betreibt die gebürtige Berlinerin am Kreativkai auf 734 Quadratmetern die Harbourside. Hier bietet das Team „Coworking-Spaces“, Räume für Unternehmen und Events an. „Coworking-Spaces boomen weltweit“, berichtet Behrsing. Kreative Freelancer, aber auch Unternehmen auf der Suche nach kreativen Impulsen suchen die wuseligen Gemeinschaftsbüros, auf denen es neben Schreibtischen auch Yogaräume, Eventflächen und andere Angebote gibt.

Kreatives Umfeld gesucht

Behrsing hat in Münster lange nach einer großen Fläche gesucht. „Weil wir unseren Kunden mittlerweile eine Fülle von Dienstleistungen – von Wäscheservice bis Wellness – anbieten, brauchen wir mindestens 1500 Quadratmeter“, berichtet Standortleiterin Sara Tersteeg. Die sind in Münster kaum zu finden – in zentraler Lage gibt es gar keine Flächen dieser Größe. „Unsere Kunden suchen zentrale und vor allem kreative Umfelder. Unser Geschäftsmodell funktioniert auf keinen Fall draußen im Gewerbegebiet“, erläutert Behrsing.

Das kreative Umfeld bietet aktuell in Münster vor allem das Hafenviertel. „Der Mietvertrag war längst unterschrieben, wir haben das Team vergrößert und uns auf den Umzug vorbereitet“, so Behrsing. Jetzt hofft sie auf die baldige Wiederaufnahme der Baustelle, heißt es in der Mitteilung weiter. „Wenn aus dem Projekt nichts wird, werden wir auch das Hauptquartier der Unternehmensgruppe verlagern müssen“, bedauert die Gründerin.