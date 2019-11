Der Name geisterte schon länger in Karnevalskreisen, nun hat sich das neu gewählte Dreigestirn an der Spitze von Münsters traditionsreicher Prinzengarde – Generalprinzmarschall Paul Middendorf, Hofmarschall Robert Erpenstein und Planungsmarschall Andreas Koch – getraut, den Paradiesvogel am deutschen Schlagerhimmel für den piekfeinen Prinzenball zu verpflichten.