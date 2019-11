Jüdische Gemeinde: Erinnern nach dem Anschlag in Halle

Es ist erst wenige Tage her, passiert hier in Münster: Mit Hakenkreuzen und Nazi-Symbolen werden zwei Schulgebäude verunstaltet. Wieder nur ein Einzelfall? Nein, diese These zieht so nicht mehr. In Zeiten, in denen es eine Partei gibt, die einen Faschisten als Mitte ihrer Gedankenwelt sieht, scheinen wieder Ansichten in Teilen der Gesellschaft hoffähig zu werden, die man sich eigentlich in Deutschland nicht mehr vorstellen konnte – und wollte. Das ist schlicht beängstigend.

Wenn Menschen jüdischen Glaubens sich heutzutage aus Angst vor Übergriffen nicht mehr trauen, offen auf der Straße einen Davidstern zu tragen, ist in der Gesellschaft etwas aus dem Ruder gelaufen. Wenn Polizeiwagen vor Synagogen zum Alltag gehören, werden die Probleme doch offensichtlich beschrieben. Wenn Gewalttaten wie in Halle passieren, muss jedem klar sein: Der Antisemitismus ist aus seiner dunkelsten Ecke zurückgekehrt, wie es die Vertreter der Jüdischen Gemeinde bei der Gedenkstunde zur Reichpogromnacht am Freitag in der Synagoge mit vollem Recht beklagt haben.

Große Ernsthaftigkeit, tiefe Betroffenheit und aufrichtige Besorgnis um die Zukunft – in dieser Stimmungslage verlief das Gedenken, das vor dem Hintergrund von Halle zu einem Zustandsbericht über das jüdische Leben in Deutschland wurde. Dass dabei auch die allein im vergangenen Jahr erfassten 1800 antisemitischen Straftaten Erwähnung fanden, belegt die Dramatik der Situation.

Die Gedenkstunde gab der Erinnerung Raum, räumte der Forderung nach dem Nicht-Vergessen viel Platz ein und machte vor allem bei der Suche nach Lösungen im Kampf gegen den zunehmenden Antisemitismus konkrete Vorschläge. Gerade Letzteres scheint notwendiger denn je, wenn Worte zu Floskeln und Phrasen zu verkommen drohen. Es geht jetzt mehr denn je um Taten.

Der frühere Aachener Bischof Heinrich Mussinghoff forderte, bereits in Kindergärten ein Bewusstsein für gesellschaftlichen Anstand zu wecken. Der Oberbürgermeister mahnte an, bei der Wahl der Worte und Witze genau hinzuhören. Und Ruth Frankenthal von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit warb dafür, dass sich doch möglichst viele mit der Aktion „Zusammen gegen Antisemitismus“ gemein machen und sich offen auf die Seite der Menschen jüdischen Glaubens stellen sollen. Nur gemeinsam und kraftvoll kann der Antisemitismus zurückgedrängt werden. Aber es wird so lange dauern, bis sich keine Nazi-Symbole mehr an Hauswänden finden. Auch in Münster. Von Dirk Anger