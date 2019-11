Münster -

So manche Eltern mögen sich noch mit Graus an ihre eigenen Mathematik-Erfahrungen erinnert haben – ihre Kinder brannten bei der 17. Auflage der Schülerakademie für Mathematik in Münster (SAMMS) im Annette-Gymnasium hingegen ein Feuerwerk aus Knobeln, Basteln, Malen und Rechnen ab. Und verblüfften dabei nicht nur ihre Familien, sondern auch Lehrer.