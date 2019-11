Münster -

Eine Sonnen- oder Mondfinsternis löst selbst bei denjenigen, die sich sonst nicht mit dem Blick in den Himmel beschäftigen, Begeisterung aus. Noch seltener, nämlich nur alle vier bis 13 Jahre, zieht der Merkur vor der Sonne vorbei. So auch am heutigen Montag – und am LWL-Naturkundemuseum können Besucher dieses seltene Ereignis live erleben.