Politiker senken den Daumen zu Freibad-Überdachung

Die Coburg wird im Winter zum Hallenbad: Diese Idee geistert seit über zwei Jahren durch die Diskussion in Politik und Verwaltung – und es sieht für die Realisierung nicht gut aus.

Nachdem die Verwaltung Ratspolitikern jetzt die Ergebnisse ihrer Prüfung vorgestellt hat, haben die Fraktionen von Grünen und SPD im Rat den Daumen für das Vorhaben gesenkt. In der CDU-Fraktion gebe es noch kein abschließendes Meinungsbild, sagt Fraktionschef Stefan Weber – aber auch bei den Christdemokraten sei die Tendenz nicht positiv, fügt er hinzu.

Hoher Energiebedarf und viel Kunststoffmüll

Das Haupt-Argument gegen die Tragluftalle: Sie wäre vor allem viel zu klimaschädlich. Der Energiebedarf an Fernwärme und Strom verursache pro Saison zusätzlich einen Ausstoß von 286 Tonnen CO, legten die Mitarbeiter des Sportamtes dar. Das entspreche 1,9 Millionen gefahrenen Autokilometern in Münster oder dem Energiebedarf von 50 Kitas für einen Winter. Zusätzlich negativ zu Buche schlage die Menge von 1,6 Kubikmeter Kunststoffmüll jährlich. Die Schutzfolie der Halle müsste regelmäßig ausgetauscht werden.

„Unter Klimaschutzaspekten ist das nicht darstellbar“, sagt der sportpolitische Sprecher der Grünen im Rat, Klaus Rosenau – und er ist selbst nicht glücklich über diese Erkenntnis. Die Grünen hatten lange das Projekt unterstützt. Formal entschieden werde aber erst in der nächsten Sitzung des Sportausschusses wenn die Verwaltung ihre Prüfergebnisse als Berichtsvorlage präsentiere, so Rosenau. Sein Fraktionskollege Christoph Kattentidt wird deutlicher: „Wir können nicht den Klimanotstand in Münster ausrufen und solch ein Projekt beschließen“, sagt er. SPD-Fraktionschef Michael Jung, der mit seiner Fraktion ohnehin den Bau eines Freizeitbades in Gievenbeck propagiert, formuliert noch deutlicher: „Wir waren schon immer skeptisch gegenüber der Idee, ökologisch ist die Traglufthalle eine Vollkatastrophe.“

„Von der Verwaltung kaputtgeschrieben worden“

Ganz anders sehen es Marius Stelzer und Alexander Bergenthal von der Initiative Fans der Coburg, die sich massiv für die Traglufthalle einsetzt: Sie sehen ihr „starkes Projekt“ ausgerechnet von den Grünen torpediert und reagieren auf die nun zu erwartende Ablehnung mit „Enttäuschung und Bedauern“. Stelzer und Bergenthal verweisen auf von ihnen vorgelegte Daten und Konzepte moderner Traglufthallen in anderen Kommunen, unter anderem in der Schweiz, und vermuten nun, dass diese gar nicht erst geprüft worden seien. Das Projekt einer klimafreundlichen Traglufthalle sei „von der Verwaltung kaputtgeschrieben worden“.

Für den ursprünglichen Traglufthallen-Fan Klaus Rosenau sind die Recherchen der Coburg-Initiative „der letzte Strohhalm“, der noch eine Wende bringen könnte. Auch der Sportaus­schussvorsitzende und CDU-Ratsherr Andreas Nicklas lässt erkennen, dass er die Traglufthalle jetzt noch nicht endgültig beerdigen will: Er sieht in dem Projekt „eine positive Ergänzung des Bäderangebots“ und sei dafür im Prinzip „weiter offen“.