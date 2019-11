Ein 36-jähriger Autofahrer befuhr die Bundesstraße 481 von Münster kommend in Richtung Greven. Auf der Emsbrücke geriet er, vermutlich aufgrund von Straßenglätte, auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, berichtet die Polizei.

Der 36-Jährige aus Emsdetten verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs - ein 35-jähriger Ibbenbürener - wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Gutachter untersucht Unfallstelle

Nach dem Unfall musste der Schifffahrter Damm in diesem Bereich komplett für den Verkehr gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, wird der Verkehr aus Richtung Münster am Abzweig Gimbte und aus Richtung Greven am Abzweig Westbevern/Telgte abgeleitet. Verkehrsteilnehmer sollten die Unfallstelle weiträumig umfahren.

Bei der Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger eingesetzt. Beide beteiligten Fahrzeuge sind sichergestellt worden. Bislang ist noch offen, wie lange die Sperrung andauern wird.