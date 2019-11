Es sind in Wahrheit nur ein paar Stufen hinab in den Keller, aber es fühlt sich an wie eine Zeitreise. Tonaufnahmegeräte aus den Dreißigern, Kameras aus den Fünfzigern, Schneidetische aus den Siebzigern und Kassettenrekorder aus den Neunzigern – im Souterrain des Gebäudes G am Hawerkamp hat Wolfgang Schälte eine „Analoge Medienwerkstatt für Bild und Ton“ eingerichtet.