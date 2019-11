Vainstream gibt erste Acts bekannt

Boysetsfire kommen zur 15. Ausgabe des Rockfestes nach Münster. Für die US-Boys aus Newark (Delaware) ist es bereits das fünfte Gastspiel beim Vainstream, zuletzt spielte die Post-Hardcore-Band 2018 am Hawerkamp.

Außerdem kündigten die Vainstream-Macher die Gigs von Of Mice and Men, Lionheart und Boston Manor an. Of Mice and Men - der Name stammt vom gleichnamigen Buch von John Steinbeck - ist eine 2009 in Kalifornien von Austin Carlile gegründete Metalcore-Band. Ebenfalls aus Kalifornien kommt die Hardcore-Punk-Band Lionheart. Die britische Pop-Punk-Band Boston Manor komplettiert das Quartett.

Vainstream Rockfest 2019 1/56 Seit Samstagmorgen läuft am Hawerkamp das Vainstream Rockfest. Foto: Oliver Werner

Bereits am Vormittag hatten sich Tausende Fans von Metal-, Hardcore- und Punk-Musik auf dem Gelände eingefunden. Foto: Oliver Werner

Insgesamt werden rund 16.000 Besucher erwartet. Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Laut Veranstalter sollen in den nächsten Wochen und Monaten weitere Bands bekanntgegeben werden. Infos und Tickets gibt es hier .