Dortmund/Münster -

In Westfalen-Lippe ist Münster die Stadt mit den wenigsten Diabetikern. 5,9 Prozent der Bewohner leiden demnach an einer vom Arzt diagnostizierten Typ-2-Diabetes. Den höchsten Wert erreicht die Stadt Bottrop mit 11,1 Prozent. Das geht aus einer am Dienstag in Dortmund vorgestellten repräsentativen Studie der AOK hervor.