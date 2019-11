Zum Auftakt der Existenzgründungswoche im Foyer der Sparkasse Münsterland Ost sprach Sina Trinkwalder über ihren Weg zur erfolgreichen Unternehmerin. Sie beschäftigt ausschließlich Menschen ohne Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt, stemmt alles aus eigener Tasche und schreibt schwarze Zahlen. „Wunder muss man selber machen“, lautete der Titel ihres Vortrags vor etwa 140 Zuhörern.

„Die Arbeit der Referentin zeugt von einem hohen Maß an Mut, Motivation, Inspiration und Zielstrebigkeit. Diese Charaktereigenschaften sind vorbildlich und grundlegend für jede Gründung“, erklärte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Dr. Thomas Robbers, in seiner Begrüßung. Des Weiteren gelinge es mit umfassendem Wissen, einer innovativen Geschäftsidee und guten Kontakten, Chancen zu nutzen und Risiken in den Griff zu bekommen. „Münster bietet für vieles Unternehmerische einen Nährboden, insbesondere für frische, kreative Ideen“, sage Robbers.