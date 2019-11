Das städtische Amt für Mobilität und Tiefbau hat schnell reagiert. Die nach der Installation neuer Ampeln im Bahnhofsbereich entstandene rote Welle für Radfahrer, die von der Herwarth-Straße Richtung Bahnhof unterwegs waren, ist seit Mittwoch morgen wieder grün. „Wir haben nachjustiert und eine Zwischenlösung gefunden, damit die Radfahrer wieder durchfahren können“, heißt es beim Amt für Mobilität und Tiefbau.

Nach der Installation der neuen Anlagen vor etwa zehn tagen lief es für Radfahrer zunächst ruckelig: Während der Pkw-Verkehr ab der Ampel in der Kurve der Schorlemerstraße über die Kreuzung Engelstraße hinweg bis zur Von-Steuben-Straße grüne Welle hatte, wurden Radfahrer an der Einmündung der Von- Steuben-Straße ausgebremst. Hier zeigte die Ampel nach etwa Hundert Metern hinter der zuletzt passierten Ampel an der Kreuzung Engelstraße schon wieder Rot.

An der gesamten Schaltung werde noch weiter gearbeitet, heißt es. So fehlt noch eine Funktion, die den Verkehrsfluss weiter befördern soll: Die Schaltung für Busse an den Ampeln im Bereich des Bahnhofs soll noch so gesteuert werden, dass für Busse nur dann ein Signal geschaltet wird, wenn auch ein Bus dort unterwegs ist.