Abfallgebühren steigen deutlich

Die Abfallgebühren in Münster steigen 2020 um 12,6 Prozent. Das geht aus einem Ratspapier hervor, das am Mittwoch der Presse vorgestellt wurde und das am 11. Dezember vom Rat verabschiedet werden soll. Begründet wird die Erhöhung mit den allgemeinen Kostensteigerungen sowie dem Umstand, dass Rückstellungen, die in den vergangenen Jahren preisdämpfend in die Kalkulation eingeflossen sind, aufgebraucht seien. Hier eine Übersicht der neuen Preise (alte Preise in Klammern):

► Restmülltonne (14-tägliche Abfuhr), 35 Liter 67,80 Euro (59,40), 60 Liter 116,40 Euro (102), 90 Liter 174,60 Euro (153), 120 Liter 232,80 Euro (204), 240 Liter 465,60 Euro (408), 660 Liter 1280,40 (1122), 770 Liter 1493,76 Euro (1308,96) und 1100 Liter 2133,96 (1869,96).

► Biomülltonne (wöchentliche Abfuhr): 35 Liter 108,48 Euro (94,44), 60 Liter 186 Euro (162), 90 Liter 279 Euro (243), 120 Liter 372 Euro (324), 240 Liter 744 Euro (648).

► Die Grundgebühr von 36 Euro je Wohneinheit bleibt konstant.

Für das Jahr 2021 prognostizieren die Abfallwirtschaftsbetriebe eine weitere Anhebung der Gebühren um 7,5 Prozent, für das 2022 eine um 3,6 Prozent. Dann sollen sämtliche Rückstellungen aufgelöst sein.