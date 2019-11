Besser spät als nie. Nachdem deutsche Autobauer in den vergangenen Monaten eine radikale Wende hin zu mehr Elektromobilität vollzogen haben, bedeutet Elon Musks Ankündigung, die europäische Tesla-Fabrik in Brandenburg bauen zu wollen, einen weiteren Schub in Richtung E-Mobilität. Musk hat – aus guten Gründen – erkannt, dass im deutschen Automobilbau inklusive der breiten Palette an Zulieferfirmen viel Know-how versammelt ist. Bei der Batterieforschung sollte sich Deutschland allerdings nicht auf ausländische Konzerne verlassen und an subventionierter Batterieforschung festhalten. | Von Jürgen Stilling