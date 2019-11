Wer dann gleich noch die Chancen etwas erhöhen möchte, beteiligt sich an Ort und Stelle von 14 bis 17 Uhr am Informations- und Bewegungsprogramm „Gesund und aktiv –Älter werden in Münster“.

Gesundes Altern benötigt ein gesundheitsbewusstes Verhalten und ein gesundheitsförderndes Umfeld, heißt es in einer städtischen Mitteilung. Dazu gibt der Nachmittag Hinweise und Anregungen, lädt zum Mit- und Selbermachen ein. Initiativen, Vereine und Einrichtungen stellen ihre Aktivitäten in Wort, Bild, Musik und Aktionen vor. Ihre Ansätze sind verschieden, ihr Ziel ist gleich: Zufriedenheit, Fitness, Gesundheit und Selbstständigkeit im Alter.

Im Mittelpunkt des Nachmittags steht die Bewegung. Zu Gast sind mit Vorträgen und Präsentationen: Prof. Klaus Völker, er informiert über wissenschaftliche Erkenntnisse und Möglichkeiten zur alltäglichen Bewegung im öffentlichen Raum. Peter Engelhardt zeigt, wie man durch Bewegung Kraft für den Alltag bekommt. Gaby Völker-Honscheid stellt das Landesprogramm „Bewegt älter werden in Münster“ vor und macht auf die vielen Angebote in allen Stadtteilen aufmerksam. Eva-Maria Husemeyer führt mit einer Gruppe ihrer Tanzschule das Tanz- und Bewegungsprogramm „Movita“ vor.

Anschließend können in der Kaffeepause zwölf Infostände von Begegnungsstätten, Beratungsstellen, Einrichtungen und Vereinen mit Angeboten zu Sport und Selbsthilfe besucht werden. Erstmals besteht an dem Informationsnachmittag außerdem die Gelegenheit, Bewegungsangebote in Schnupper-Workshops kennenzulernen.