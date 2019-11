So will die Initiative nach eigenem Bekunden wissen, ob die Stadt Münster oder irgendeine der städtischen Behörden in den letzten Jahren zu irgendeinem Zeitpunkt von Urenco , der NRW-Atomaufsicht, der Bundesregierung , der Polizei oder einer sonstigen Stelle vorab über die Durchführung von Atomtransporten durch das Stadtgebiet informiert wurde.

Im Jahr 2011 habe der Stadtrat beschlossen, dass die Stadtwerke Münster bis 2020 auf die Nutzung von Atomstrom verzichten sollen. Die Frage dazu: „Wie ist der aktuelle Stand bei der Umsetzung zu diesem Thema jetzt, kurz vor Ablauf der Neun-Jahres-Frist?“ Seit einigen Jahren steht die Anschaffung von Jodtabletten für Münsters Bevölkerung im Raum, weil Münster nur 70 Kilometer vom AKW Lingen 2 entfernt liegt. Die Initiative will wissen, was hier der aktuelle Sachstand ist. „Wir erwarten vom Stadtrat eine klare Positionierung“ erklärten Harald Nölle vom Umweltforum sowie Matthias Eickhoff von SOFA.