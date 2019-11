Prinz wird proklamiert

Morgens vielleicht ein paar Schneeflocken, dafür nachmittags trocken und möglicherweise sogar Sonnenstrahlen: Münsters Jecken sehen dem offiziellen Start in die Session am kommenden Samstag (16. November) ab 13.30 Uhr auf dem Prinzipalmarkt optimistisch entgegen.

„Wir haben zum Karnevalsauftakt mit Prinzenproklamation ein anspruchsvolles Bühnenprogramm vorbereitet und hoffen auf eine große Beteiligung aus den Reihen der Gesellschaften und der Bevölkerung“, so der Bürgerausschuss-Präsident Dr. Helge Nieswandt.

Die große Bühne wird wieder quer auf dem Prinzipalmarkt in Höhe des Rathauses stehen, ab 13.30 Uhr beginnt das Musikprogramm. Die münsterischen Gesellschaften werden begleitet von Spielmannszügen, die ab 14.11 Uhr eintreffen und von Nieswandt begrüßt werden. Als Moderatoren führen Bastian Stippel und Saskia Zahlten durch den närrischen Nachmittag.

Prinz Karneval erstmals im Ornat

Ab 14.50 Uhr wird Prinz Thorsten Brendel sich erstmals im Ornat zeigen und dann von Oberbürgermeister Markus Lewe, Generalprinzmarschall Paul Middendorf und Nieswandt als neuer Prinz Karneval proklamiert. Bürgerausschuss und Prinzengarde gehen mit dem gemeinsamen Motto „Tradition, Moderne und joveler Tanz. Münsters Karneval ist voller Glanz“ an den Start. Der 42-jährige Schlossgeister-Präsident und Versicherungskaufmann Brendel wird auch seine beiden Karnevalsschlager singen. Mit auf der Bühne präsentieren sich seine Adjutanten Christian Lange (Prinz 2017), Andreas Koch (Prinz 2010) und Frank Hoffmann.

Stadtwache und Stadtlore

Nach dem Auftritt der Karnevalistischen Stadtwache mit Stadtlore Annkathrin Milde und Wachkommandant Alex Möller sowie Tambourmajor Klaus Berger wird das neue Stadtjugendprinzenpaar unter Begleitung der niederländischen Stimmungsband „Tetterkeerkles“ und der Amelsbürener Tanzgarde „Emmerbachflotte“ das närrische Parkett erobern. Lara Köttendrop (KG Hiltrup) und Jost Middendorf (AKG Emmerbachgeister) bringen als Adjutanten Kerstin Steinbrede und Rene Kramer mit. Ihr Sessionsmotto lautet „Brücken verbinden“. Das junge Duo wird von Lewe ins Amt eingeführt, mit dabei sind die Hofdamen der Jugendprinzengarde, Dagmar Dietrich, Andrea Frank und Martina Pieper sowie Oberst Leon Leifken. Auch Münsters Schlagersänger Matthias Wormbs („Münster, ich liebe dich“) wird auftreten. Zum Ausklang des Programms soll ab 16.10 Uhr nochmals die niederländische „Juks-Kapel De Tetterkeerlkes“ aus Losser für Stimmung sorgen.

Die Gesamtorganisation der Auftaktveranstaltung liegt bei den Bürgerausschuss-Vorstandsmitgliedern Robert Erpenstein und Heinz Mecklenborg.

Busse umfahren ab 10 Uhr den Prinzipalmarkt

Am Samstag (16. November) umfahren die Busse der Linien 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12 und 14 von 10 bis 18 Uhr die Innenstadt, da der Prinzipalmarkt aufgrund des Karnevalauftakts gesperrt ist. Die Busse fahren folgende Umleitung:

► Die Linien 1 und 9 fahren zwischen den Haltestellen Bült und Neutor in beiden Richtungen über die Münzstraße.

► Die Linien 2, 4, 10 und 14 fahren ab Hauptbahnhof in Richtung Alte Sternwarte, Clemenshospital, Meckmannweg bzw. Zoo über Ludgeriplatz und Antoniuskirche zur Weseler Straße.

► Die Linien 11 und 12 fahren in Richtung Coesfelder Kreuz/Gievenbeck ab Hauptbahnhof über Ludgeriplatz, Antoniuskirche, Weseler Straße und Aegidiistraße zur Haltestelle Aegidiimarkt.

Während dieser Zeit können die Haltestellen Engelenschanze, Raphaelsklinik, Klemensstraße, Domplatz, Prinzipalmarkt und Schlossplatz von den Stadtbussen nicht angefahren werden. An den Haltestellen Picasso-Museum auf der Rothenburg, Aegidiimarkt und Krummer Timpen können außerdem die Linien 1 und 9 nicht halten. An den Haltestellen Aegidiimarkt und Schützenstraße entfallen die Linien 2, 4, 10 und 14 in Richtung Aasee. Innerhalb der Umleitungen halten die Busse an allen regulären Haltestellen.