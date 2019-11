So schmeckt also ein immaterielles Unesco-Weltkulturerbe: Als Botschafter der wahren Pizzakunst, die ihre Ursprünge offensichtlich in Neapel hat, zeigte Meister-Pizzabäcker Gennaro Russo am Donnerstagabend in Münster die Kunst der Pizzaioli, wie die Pizzabäcker in Italien genannt werden. Bis die interessierten Gäste im Lokal „Il Pizzaiolo“ Augenzeuge des meisterlichen Backvorgangs einer original Pizza Napoletana (seit 2017 als Weltkulturerbe anerkannt) werden konnten, war erst einmal Geduld gefragt.

Pizzabäcker mit zwei Stunden Verspätung

Der Pizzameister, der laut Ankündigung selbst den Papst mit Pizza beliefert haben soll, erschien mit zweistündiger Verspätung. Münster war nach Frankfurt die letzte abendliche Etappe an diesem Eventtag in Sachen napoletanischer Pizzakultur.

Pizza vom Weltmeister Gennaro Russo aus Neapel

Als er sich schließlich vor dem großen gasbefeuerten Ofen des vorbereiteten Spezialteigs annimmt, werden Handys und Kameras gezückt, stehen die Pizzaliebhaber vor der offenen Küche Spalier. Gennaro Russo, dessen Familie in Neapel seit den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts Pizza backt, wie es heißt, zieht routiniert den Hefeteig in Form, füllt Tomatensauce, Olivenöl, Oregano, frisches Basilikum und Büffel-Mozzarella darauf und lässt die Pizza-Fladen auf der heißen Drehscheibe durch den offenen Ofen kreisen, bis die Teigblasen an den Rändern die passende Bräunung erreicht haben. Er zaubert hinter der Theke, redet nicht viel und wenn, dann ausschließlich Italienisch. Aber er lässt sich bereitwillig mit Pizzafans fotografieren und signiert Pizzakartons.

Direkte Kontakt zu Gästen wichtig

Der direkte Kontakt mit den Gästen ist übrigens ein wichtiger Aspekt, der der Pizza Napoletana die Listung als Unesco-Weltkulturerbe eingebracht hat. Neben dem Back-Know-how werde der Tresen und der Pizzaofen während der Zubereitung zur Bühne; und die Pizzaioli seien mit ihren Gästen in stetiger Interaktion.

Für Lokalbesitzer Alessandro Magnolo ist der Auftritt des Meisters, den ihm sein Mozzarella-Händler aus Neapel vermittelt hat, das Highlight des Jahres. Aber auch wenn Meister Gennaro Russo nicht am Ofen steht – der Entstehungsprozess einer original Pizza Napoletana wird immer als etwas Besonderes zelebriert. Der luftige Teig, in den nach Weltkulturerbe-Reglement auch etwas Bierhefe kommt, muss laut Magnolo „über 30 Stunden lang gehen“.