Die Aktion läuft gerade einmal 30 Minuten, da stehen auch schon 100 Menschen vor der öffentlichen Toilette am Domplatz. Die Schlange ist rund 75 Meter lang, und wer ganz hinten steht und Druck auf der Blase verspürt, dem kann ganz anders zu Mute werden.

"Anstehen zum Verstehen"

Aber das „dringende Bedürfnis“, dem die Toilettengänger an diesem Freitagnachmittag nachgehen, ist eher symbolischer Natur. „Anstehen zum Verstehen“ nennt sich die Aktion der Initiative „Münster – Stadt der Zuflucht“, und sie soll darauf aufmerksam machen, dass sich in den Lagern auf der griechischen Insel Lesbos jeweils 100 Menschen eine Toilette teilen.

Flashmob der Initiative "Münster - Stadt der Zuflucht" vor dem öffentlichen WC am Domplatz

Die Studentin Melina Rotter war 2018 als Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation auf Lesbos und hat unverändert Kontakt dorthin. Sie kennt die prekäre Situation der Flüchtlinge dort: „Die Menschen stehen zwei Stunden vor den Toiletten an, sie stehen auch zwei Stunden bei der Essensausgabe an, sie leben in Gemeinschaftszelten und können nicht einmal sicher sein, dass es an jedem Tag frisches Wasser gibt“.

"Kampf gegen das Vergessen"

Die Initiatorin Christiane Berg bezeichnet den öffentlichen Toilettengang auf dem Domplatz als „Kampf gegen das Vergessen“. Lesbos liege nicht fernab in einem Entwicklungsland, ergänzt Karl-Heinz Neubert, der mit einer Spendenbüchse umherwandert. „Wir reden hier über menschenunwürdige Zustände in Lagern auf dem Gebiet der Europäischen Union.“ Da es offenbar unmöglich sei, auf EU-Ebene eine Lösung zu finden und den Flüchtlingen eine „Zukunftsperspektive zu geben“, sei es ein Umdenken notwendig. „Die Kommunen müssen es regeln“, fordert Neubert die Städte auf, mehr Flüchtlinge aufzunehmen.