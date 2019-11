Neue Pläne für die Richthofen-Kaserne

Die Stadt Münster wird für die Bundeswehr künftig eine möglicherweise bedeutende Rolle spielen. Vor dem Hintergrund einer veränderten Sicherheitslage plant das Heer die Aufstellung eines sogenannten Führungskommandos Landstreitkräfte. Das hat ein Sprecher auf Nachfrage bestätigt. Bei der Suche nach einem Standort ist Münster offenbar mehr als nur im Gespräch.

Nach Informationen unserer Zeitung hat das Heer hierfür die Manfred-von-Richt­ho­fen-­Kaserne in den Blick genommen. Am Hohenzollernring war bis zu seiner Auflösung 2010 das Lufttransportkommando stationiert. Das geplante Führungskommando hat eine Vorgeschichte, die sich auch schon um Münster gedreht hatte. Vor knapp zwei Jahren prüften das Deutsche Heer und dessen niederländisches Pendant, die „Koninklijke Landmacht“, den Aufbau eines „binationalen Führungselementes“.

Dieses Truppen-Tool – das nie Wirklichkeit wurde – hätte bei gemeinsamen Einsätzen die Führung übernehmen sollen, ähnlich dem Einsatzführungskommando in Potsdam, das alle Auslandsmissionen der Bundeswehr führt. Neben der Blücher-Kaserne an der Einsteinstraße war damals schon die Richthofen-Kaserne als Standort im Gespräch.

Niederländer sollen einbezogen werden

Die Niederländer haben von dieser Idee aus unbekannten Gründen Abstand genommen. Die Bundeswehr hingegen nicht. Das nun geplante Führungskommando Landstreitkräfte soll in der Lage sein, „deutsche Heerestruppen bis zur Übergabe an das Einsatzführungskommando zu führen“, sprich die Truppen aufstellen, ausrüsten und dann quasi einsatzfertig zu übergeben. Bestätigt ist, dass auch hier die Niederländer einbezogen werden sollen – und wollen. Wie dies konkret aussehen könnte, ist allerdings noch unklar, so der Sprecher weiter.

Kooperation startete 1995

Die Nachbarn zu beteiligen, macht Sinn. Beide Länder haben ihre militärische Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut. Die Gründung des Deutsch-Niederländischen Korps markierte 1995 den Anfang der Kooperation. Inzwischen haben beide Armeen immer mehr Einheiten sehr eng verzahnt.

Das neue Kommando in Münster zu stationieren, macht auch aus einem ganz praktischen Grund Sinn: Die Niederlande sind nur einen Kuckucksruf entfernt. Dazu passt auch, dass das Verteidigungsministerium im August entgegen früherer Angaben erklärt hatte, doch nicht auf die ehemalige Luftwaffenkaserne verzichten zu wollen, sondern sie künftig vom Heer nutzen zu lassen. Bundesweit soll allerdings rund ein Dutzend militärischer Liegenschaften erhalten bleiben. Dem Vernehmen nach würde das Kommando in einem ersten Schritt aus nicht mehr als zwei Dutzend Soldaten bestehen. Die Endstärke soll sich auf bis zu 300 Männer und Frauen belaufen.